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13:07 25.03.2021

В Харькове отменили концерт группы "Жадан и собаки", полиция ссылается на нарушение карантина

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В Харькове отменили концерт группы "Жадан и собаки", полиция ссылается на нарушение карантина

Концерт группы "Жадан и собаки", который был запланирован в харьковском арт-клубе "Корова" на вечер 24 марта, был отменен из-за нарушения карантинных ограничений, утверждают в полиции.

"Согласно ограничениям "оранжевой" зоны карантина запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале. Полицейские в этой ситуации обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В отделе коммуникации подтвердили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что правоохранители ограничились профилактической беседой с собственником заведения, никаких мер в отношении публики, которая осталась там после отмены концерта, они не предпринимали.

Сергей Жадан на своей официальной странице в Facebook извинился за отмену концерта и пообещал, что группа его отыграет позже. "Мы обязательно сыграем этот концерт, поэтому билеты можно не сдавать. О времени и месте проинформируем", - написал он, при этом раскритиковав правоохранителей, которые не предупредили об отмене концерта заранее.

"Вы могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала. Тогда бы мы успели известить зрителей и они не рвались бы со всего города (и других городов тоже, кстати), рискуя здоровьем в метрополитене или маршрутках (у вас же о здоровье граждан шла речь?). Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение - это шантаж и скотство", - написал Жадан.

В среду вечером зрители, пришедшие на концерт в "Корову", опубликовали видео, на котором Жадан объясняет причины отмены концерта и обвиняет в этом власть.

На видео, а также на фото, опубликованных в соцсетях и на официальном сайте облуправления полиции, видно, что в клубе было очень много людей, социальная дистанция не соблюдалась, некоторые были без масок.

23 марта Харьковская область была переведена из "желтой" в "оранжевую" зону.

Теги: #отмена #жадан #концерт
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