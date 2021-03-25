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12:55 25.03.2021

Навигацию в Суэцком канале возобновить пока невозможно, транзит группы судов отменен - администрация

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Навигацию в Суэцком канале возобновить пока невозможно, транзит группы судов отменен - администрация

Навигация в Суэцком канале будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели, от планов по транзиту нескольких судов пришлось отказаться, сообщила в четверг администрация Суэцкого канала.

"В четверг, 25 марта, навигация в Суэцком канале приостановлена. Эти меры останутся в силе до тех пор, пока не завершатся работы по снятию с мели крупного панамского контейнеровоза Ever Given", - говорится в сообщении администрации Суэцкого канала.

Управляющий директор администрации Суэцкого канала адмирал Усама Рабиа заявил, что 13 судов, находящихся в районе Порт-Саида, собирались попробовать продолжить движение по каналу, однако от этого плана пришлось отказаться.

"Суда прождут на якоре до тех пор, пока контейнеровоз не снимут с мели", - приводят западные СМИ словам представителя администрации Суэцкого канала Джорджа Савфата.

Ранее сообщалось, что в четверг утром возобновились работы по снятию контейнеровоза с мели. Его пытаются сдвинуть с места с помощью восьми больших буксиров.

По данным международной системы позиционирования судов (AIS), в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов в ожидании открытия прохода, в том числе российские, саудовские, оманские и американские нефтяные танкеры.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник в 7:40 по местному временивскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Теги: #суэцкий_канал #блокирование
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