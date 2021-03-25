События

12:42 25.03.2021

Украине нужно 7-13 месяцев на вакцинацию от COVID-19 двумя дозами всех желающих - KSE

2 мин читать
Украине нужно 7-13 месяцев на вакцинацию от COVID-19 двумя дозами всех желающих - KSE

Украине необходимо четыре-семь месяцев на вакцинацию от COVID-19 всех желающих первой дозой и 7-13 месяцев – на вакцинацию двумя дозами, отмечают в Киевской школе экономики (KSE).

"В Украине есть 572 мобильные бригады, которые проводят в среднем около 50 вакцинаций в сутки, и 4,25 тыс. пунктов прививок с плановой скоростью 30 вакцинаций в сутки. Мобильные бригады и пункты прививок могут проводить около 156,1 тыс. вакцинаций в сутки, или около 3,5 млн в месяц при максимальной мощности и текущей скорости вакцинации", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Если вводить только одну дозу разным людям, то для Украины это займет с текущим обеспечением ресурсов и текущей скоростью вакцинаций от четырех до семи месяцев. Ели говорить о повторной вакцинации, то этот диапазон увеличивается и составляет от семи до 13 месяцев, в зависимости от количества желающих вакцинироваться, которое по разным оценкам колеблется от 39 до 65% населения (15-25 млн человек)", - уточнил он.

Эксперт пояснил, что если готовых вакцинироваться в Украине 15 млн, то вакцинация до конца года выглядит весьма реальной, но если больше, то необходимо увеличивать либо мощности, либо эффективность вакцинации.

Помимо этого, в KSE прогнозируют, что до конца месяца в стране вакцинируют около 300 тыс. человек.

"Темпы вакцинации в Украине отстают на пять дней от запланированных. Ожидается, что к концу месяца Украина введет 300 тыс. доз вакцин", - сказал Ганиченко.

Теги: #вакцинация #прогноз #kse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:57 25.03.2021
В Израиле полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения

В Израиле полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения

12:46 25.03.2021
Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

12:37 25.03.2021
Более 40% украинцев критически относятся к вакцинации против коронавируса - опрос

Более 40% украинцев критически относятся к вакцинации против коронавируса - опрос

12:33 25.03.2021
Более половины регионов Украины могут оказаться в "красной" зоне со следующей недели - KSE

Более половины регионов Украины могут оказаться в "красной" зоне со следующей недели - KSE

12:27 25.03.2021
В Украине в ближайшие дни потеплеет

В Украине в ближайшие дни потеплеет

12:01 25.03.2021
Кравчук вакцинировался от COVID-19

Кравчук вакцинировался от COVID-19

10:04 25.03.2021
В Украине зафиксировано 590 побочных реакций на вакцинацию от COVID-19

В Украине зафиксировано 590 побочных реакций на вакцинацию от COVID-19

03:17 25.03.2021
Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией – Степанов

Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией – Степанов

20:45 24.03.2021
Турция получила 1,4 млн доз препарата Pfizer и Biontech, вакцинация начнется на следующей неделе - Минздрав

Турция получила 1,4 млн доз препарата Pfizer и Biontech, вакцинация начнется на следующей неделе - Минздрав

20:09 24.03.2021
В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину отправилась первая партия вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac

СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

В Киеве за сутки выявлены 1267 новых случаев COVID-19

В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назвал подготовку к деоккупации Донбасса одной из стратегических задач СБУ

Суд начал рассмотрение по существу апелляции на заочный арест Януковича по делу о захвате госвласти

В Харькове отменили концерт группы "Жадан и собаки", полиция ссылается на нарушение карантина

Навигацию в Суэцком канале возобновить пока невозможно, транзит группы судов отменен - администрация

В Украину отправилась первая партия вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac

Главный санврач Украины Ляшко выздоровел от COVID-19

Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

Украина и Израиль объединят усилия по улучшению инфраструктуры Умани - Посольство

Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

Глава Минобороны Таран задекларировал 2 млн грн доходов за 2020 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА