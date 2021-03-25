Украине нужно 7-13 месяцев на вакцинацию от COVID-19 двумя дозами всех желающих - KSE

Украине необходимо четыре-семь месяцев на вакцинацию от COVID-19 всех желающих первой дозой и 7-13 месяцев – на вакцинацию двумя дозами, отмечают в Киевской школе экономики (KSE).

"В Украине есть 572 мобильные бригады, которые проводят в среднем около 50 вакцинаций в сутки, и 4,25 тыс. пунктов прививок с плановой скоростью 30 вакцинаций в сутки. Мобильные бригады и пункты прививок могут проводить около 156,1 тыс. вакцинаций в сутки, или около 3,5 млн в месяц при максимальной мощности и текущей скорости вакцинации", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Если вводить только одну дозу разным людям, то для Украины это займет с текущим обеспечением ресурсов и текущей скоростью вакцинаций от четырех до семи месяцев. Ели говорить о повторной вакцинации, то этот диапазон увеличивается и составляет от семи до 13 месяцев, в зависимости от количества желающих вакцинироваться, которое по разным оценкам колеблется от 39 до 65% населения (15-25 млн человек)", - уточнил он.

Эксперт пояснил, что если готовых вакцинироваться в Украине 15 млн, то вакцинация до конца года выглядит весьма реальной, но если больше, то необходимо увеличивать либо мощности, либо эффективность вакцинации.

Помимо этого, в KSE прогнозируют, что до конца месяца в стране вакцинируют около 300 тыс. человек.

"Темпы вакцинации в Украине отстают на пять дней от запланированных. Ожидается, что к концу месяца Украина введет 300 тыс. доз вакцин", - сказал Ганиченко.