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12:37 25.03.2021

Более 40% украинцев критически относятся к вакцинации против коронавируса - опрос

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Более 40% украинцев критически относятся к вакцинации против коронавируса - опрос

Мнения украинцев насчет вакцинации против коронавирусной инфекции разделились практически поровну: 41% высказались критически, в то время как 37% заявили о лояльности к вакцинации, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Отмечается, что критиков прививок относительно больше среди молодой и средней возрастной категории (18-49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, "Оппозиционной платформы - За жизнь". При этом наиболее лояльными к вакцинации являются сторонники "Европейской солидарности", партии Гройсмана и "Голоса".

При этом начало кампании по вакцинации несколько повысило готовность украинцев прививаться от коронавируса: 37% готовы сделать прививку платно, 47% - готовы вакцинироваться бесплатно. Для сравнения, в феврале эти показатели составляли 32% и 39% соответственно. Половина опрошенных не готова вакцинироваться даже бесплатно.

В то же время, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.

Что касается качества вакцин, около половины респондентов больше доверяют вакцинам, изготовленных в Великобритании, США и странах Европейского Союза, не доверяют - около 20%. Вакцинам, сделанным в Индии доверяют 30%, не доверяют - 45%, затруднились с ответом - 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют - 35%, затруднились ответить - 46%.

Российским вакцинам доверяют меньше всего - доверие им высказали 19%, недоверие - 58%, затруднились с оценкой - 24%. Относительно больше сторонников вакцины, произведенной в РФ, среди жителей Юга и Востока, старших опрошенных, супер-критиков процесса вакцинации от коронавируса, избирателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", партий Шария и Мураева.

Готовность сделать прививку вакциной Covieshield выразили 27% респондентов, 67% не готовы согласиться на этот препарат. Хотя в целом прививаться от COVID-19 больше готовы старшие опрошенные, в готовности прививаться Covieshield эта тенденция исчезает, особенно в категории старших женщин.

Главными причинами неготовности прививаться от коронавируса респонденты называли недоверие вакцине, применяющейся в Украине и страх побочных эффектов (около половины опрошенных). Не доверяют власти в целом и сомневаются, что вакцина защитит от новых видов вируса, 20% опрошенных. 13% респондентов не доверяют вакцинации в целом.

Опрос проводился в период 18-19 марта 2021 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего были опрошены 1500 респондентов, представляющих население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Теги: #вакцинация #соцопрос
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