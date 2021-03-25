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12:14 25.03.2021

Главный санврач Украины Ляшко выздоровел от COVID-19

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Главный санврач Украины Ляшко выздоровел от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений. Согласно стандарту оказания медицинской помощи при COVID-19, находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно", - написал Ляшко в Facebook в четверг.

Он подчеркнул, что даже после получения первой дозы вакцины, и если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, болезнь все равно протекает легче.

Также, по его словам, выполнение требований стандарта в домашних условиях позволило предотвратить инфицирование членов его семьи.

"Напомню, что в соответствии с рекомендациями специалистов НТГЕИ мы увеличили срок ввода второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield соответствии с инструкцией производителя. В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев", - написал Ляшко, подчеркнув, что вакцинация остается единственным надежным способом защитить себя и окружающих от болезни, и потому кампания по вакцинации будет разворачиваться и далее.

Как сообщалось, 2 марта Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield, а 15 марта получил положительные результаты ПЦР-теста 15 марта, когда появились симптомы болезни.

"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день… Я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - подчеркнул он.

 

Теги: #ляшко #covid_19 #выздоровление
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