Глава Минобороны Таран задекларировал 2 млн грн доходов за 2020 год

Министр обороны Украины Андрей Таран указал 2 млн 1 тыс. 59 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, его заработная плата составила 688 779 грн, пенсия – 210 507 грн, социальная помощь – 21 688 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества – 1 080 000 грн и банковские проценты – 85 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 131 472 грн доходов.

Кроме того, он указал 142 293 грн на банковских счетах, а также 49 тыс. долларов и 11 тыс. евро наличных средств, а его жена – 4 370 грн на банковских счетах и 110 тыс. грн наличных.

В собственности министра находится квартира (100,5 кв. м) в Киеве и в пользовании номер в отельном комплексе (130 кв. м) в Киеве, а супруга владеет земучастоком (1,012 кв. м) в с.Дмитровка Киевской области.

Кроме того, Таран владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска, супруга - Infinity G35 2007 года выпуска.

Как сообщалось, Таран задекларировал 507 тыс. грн доходов за 2019 год.