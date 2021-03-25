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11:53 25.03.2021

Украина и Израиль объединят усилия по улучшению инфраструктуры Умани - Посольство

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Вопрос объединения усилий по улучшению инфраструктуры г.Умань, как международного центра паломничества хасидов, стал предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с президентом МБФ им. Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном и представителями Брацлавских хасидов в Иерусалиме, сообщило посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с ежегодным паломничеством к могиле цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош а-Шана. Стороны подчеркнули необходимость объединить усилия для улучшения инфраструктуры города и развития Умани, как международного центра паломничества хасидов», - говорится в сообщении.

Посол проинформировал собеседников о переговорах между Украиной и Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, что позволит открыть границу между двумя государствами и восстановить туристические поездки.

«Была достигнута договорённость о всестороннем сотрудничестве по вопросам обеспечения посещения представителями хасидской общины города Умань с максимальным соблюдением украинского законодательства во время празднования Рош а-Шана в сентябре этого года», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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