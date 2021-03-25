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11:39 25.03.2021

Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

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Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

Кабинет министров предоставил возможность членам конкурсных комиссий на государственной службе участвовать в заседаниях дистанционно в режиме видеоконференции.

"Правительство приняло постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы". Проектом акта регулируется вопрос о действии заключенных контрактов на период действия карантина, объявления конкурсов на должности, которые занимают лица, с которыми заключены контракты на период действия карантина, а также решение других вопросов в переходный период", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, правительство внесло изменения в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, предоставив возможность проведения собеседования с целью определения субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя (победителей) конкурса дистанционно в режиме видеоконференции.

Также Кабмин предоставил возможность членами конкурсных комиссий участвовать в ее заседаниях дистанционно в режиме видеоконференции.

Среди прочего, уменьшено количество кандидатур, которые определяются Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы и конкурсной комиссией, для избрания победителя конкурса, с пяти человек до трех.

Теги: #комиссии #конкурсный_отбор #кабмин
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