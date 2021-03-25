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11:00 25.03.2021

Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

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Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун… Вводить по всему государству полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", – отметил Разумков в программе "Здоровая политика" на Украинском радио.

Спикер Рады рассчитывает на то, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости, но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством".

 

Теги: #разумков #локдаун
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