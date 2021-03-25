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10:42 25.03.2021

В Киеве за сутки выявлены 1267 новых случаев COVID-19

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В Киеве за сутки выявлены 1267 новых случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"1267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 156 603). ...35 летальных случаев от вируса (всего 3198)", - написал Кличко в Телеграм-канале.

Госпитализированы за сутки 144 пациента.

Выздоровели 600 человек. Всего коронавирус преодолели 103 722 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 259, Днепровском - 165, и в Деснянском районе - 160 случаев.

Днем ранее, 24 марта, в Киеве были подтверждены 1300 новых случаев Covid-19, 23 марта - 1050 случаев, 22 марта - 349 случаев, 21 марта - 434 случая, 20 марта - 1070 случаев.

Теги: #киев #covid_19
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