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10:14 25.03.2021

Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы в связи с распространением COVID-19

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Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы в связи с распространением COVID-19

Чернобыльская АЭС сокращает количество персонала, задействованного на станции, на период усиленных карантинных ограничений.

"Как минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, к работе также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходимо", - сообщает пресс-служба ЧАЭС.

Станция переходит на особый режим работы с четверга, 25 марта. Соответствующее решение было принято администрацией для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Теги: #работа #covid_19 #чаэс
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