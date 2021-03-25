Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы в связи с распространением COVID-19

Чернобыльская АЭС сокращает количество персонала, задействованного на станции, на период усиленных карантинных ограничений.

"Как минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, к работе также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходимо", - сообщает пресс-служба ЧАЭС.

Станция переходит на особый режим работы с четверга, 25 марта. Соответствующее решение было принято администрацией для противодействия распространению коронавирусной инфекции.