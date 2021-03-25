В Белозерском на Донбассе в монтажной камере погиб шахтер

Горнорабочий погиб в результате несчастного случая на шахте Белозерская в г.Белозерское Добропольского горсовета Донецкой области в ночь на четверг, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"В 4.15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис, 1982 года рождения", - написал Волынец в Facebook, выразив соболезнования семье погибшего.