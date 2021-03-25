Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Житомире

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) начинает работу в Житомире и рекомендует использовать категорию Isolated для поездок во время карантина, сообщила пресс-служба компании.

"Теперь наш сервис для заказа поездок стал доступным в Житомире. Мы продолжаем призывать пользователей соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома. Но если передвигаться по городу все же необходимо, рекомендуем воспользоваться категорией Isolated. Эта категория была создана для того, чтобы сделать поездки во время пандемии коронавируса более безопасными", - цитируется в сообщении руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Оплатить услугу можно будет наличными, банковской карточкой или воспользовавшись сервисом Apple Pay.

В новом для сервиса городе будут доступны три категории авто: стандартная, Comfort (авто повышенного уровня комфорта) и Isolated (с прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами).

К настоящему времени в Украине услуги компании Bolt уже доступны в Киеве, во Львове, в Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске и Одессе.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.