Glusco усилила охрану своих объектов после нападений на АЗК

"Глуско Украина" усилила охрану на своих объектах после совершенных в среду, 24 марта, нападений на восемь АЗК представителями партии "Национальный корпус", говорится в сообщении компании.

"Считаем, что действия указанных лиц содержат в себе признаки сразу нескольких уголовных преступлений, за совершение которых предусмотрена ответственность: умышленное уничтожение или повреждение имущества; угрожающие общественному порядку призывы или действия; хулиганство", - отмечается в пресс-релизе.

В Glusco заявляют, что зафиксировали все повреждения, фото- и видеоматериалы будут переданы правоохранительным органам для проведения оперативно-следственных действий.

"Убеждены, что это не акция протеста, а организованный группой лиц акт вандализма, который не допустим в правовом государстве. В результате нападения на АЗК "Глуско", по предварительным данным, нанесен ущерб на значительные суммы. После оценки повреждений, причиненных противоправными действиями указанных лиц, компанией будут приняты предусмотренные законодательством меры по взысканию ущерба", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правоохранительные органы 11 марта 2021 года провели массовые обыски на объектах Glusco, добившись запрета на реализацию бензина и дизельного топлива в ее сети АЗК до получения результатов качества топлива.

Было проведено более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 станциях и в двух отделах таможенного оформления.

Генеральный директор "Глуско Украина" Борис Ганджа ожидает длительного простоя работы сети АЗК. По его словам, в настоящее время из-за простоя ежедневные убытки оцениваются 2-3 млн грн, но компания постарается до последнего удержаться от увольнения своих сотрудников.

Розничная сеть АЗК Glusco в Украине насчитывает 127 автозаправочных комплексов и шесть нефтебаз.

Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, учредителями ООО "Глуско Украина" являются компании Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе - Кипр). Конечный бенефициарный владелец - гражданин Израиля Нисан Моисеев.