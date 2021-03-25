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08:27 25.03.2021

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 16 669 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 16 669 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован новый антирекорд в 16 669  новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 784 человека, умерли 362 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев - 362; выздоровело – 6 748 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее,  24 марта  сообщалось о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19,  23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 596 575 человек, 31 135 пациентов скончались, 1 283 020 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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