На Буковине выявлено 543 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 543 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 147 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 24 марта, выздоровели 147 человек, 48 881 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 67 545 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 292 человека.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/