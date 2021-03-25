События

06:59 25.03.2021

На Буковине выявлено 543 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине выявлено 543 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 543 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 147 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 24 марта, выздоровели 147 человек, 48 881 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 67 545 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 292 человека.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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