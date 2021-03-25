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03:17 25.03.2021

Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией – Степанов

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Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией – Степанов

Смерть военнослужащей в Одесской области, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 «Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейского медицинского агентства, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких либо сердечно сосудистых заболеваний. Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у нее случился инфаркт, потому что она имела серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никоим образом не связано, - рассказал министр в интервью изданию «Радио Свобода» в среду.

Министр подчеркнул, что медики расследуют «каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер».

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-stepanov-smert-shcheplenoji-vid-covid-vijskovoji/31167936.html

Теги: #вакцинация #украина #последствия
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