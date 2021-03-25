Число заболевших COVID-19 с начала пандемии в США превысило 30 млн - университет Хопкинса

В Соединенных Штатах с начала пандемии коронавируса выявлено 30 млн 1 тыс. 245 случаев заражения, сообщил университет Джонса Хопкинса.

От связанных с инфекцией заболеваний в стране за это время скончались более 545 тыс. человек, свидетельствуют данные университета.

Всего в мире число инфицированных COVID-19 с начала распространения вируса достигло 124 млн 560 тыс. 474, зафиксировано более 2,7 млн летальных исходов.