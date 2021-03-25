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01:01 25.03.2021

Военные Южной Кореи сообщили о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

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Военные Южной Кореи сообщили о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

Северная Корея запустила неопознанный снаряд, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в четверг.

Согласно их данным, КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Военные не уточняют, какого именно типа снаряды были запущены и не называют их число.

Между тем, береговая охрана Японии сообщает, что Северная Корея в четверг утром, предположительно, запустила баллистическую ракету. Суда, находящиеся в этом районе, призвали проявлять осторожность.

Данный запуск второй за неделю.

Ранее сообщалось, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

В отличие от баллистических, крылатые ракеты не попадают под санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Теги: #южкорея #снаряды #кндр
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