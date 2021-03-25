Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 в матче с Францией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 сыгравшей с командой Франции в первом туре отборочной стадии чемпионата мира-2022.

«Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!», - написал Зеленский в своем аккаунте в Твиттере в ночь на четверг.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa