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00:12 25.03.2021

Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 в матче с Францией

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Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 в матче с Францией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 сыгравшей с командой Франции в первом туре отборочной стадии чемпионата мира-2022.

«Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!», - написал Зеленский в своем аккаунте в Твиттере в ночь на четверг.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa

Теги: #зеленский #поздравления #украина #футбол
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