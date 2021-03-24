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23:58 24.03.2021

Перекрывший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз пока не удалось снять с мели, работы прекращены до четверга

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Перекрывший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз пока не удалось снять с мели, работы прекращены до четверга

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который накануне сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Администрация Суэцкого канала сообщила, что спасательные работы остановлены до четверга.

В спасательной операции было задействовано, по меньшей мере, восемь буксиров. Согласно публикуемым в соцсетях новым фотографиям с места инцидента, а также спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Capella Space, судно по-прежнему стоит поперек канала, перекрыв движение в обоих направлениях.

Попытки повернуть судно параллельно берегу пока не удались.

В среду экскаватор и бульдозер продолжили раскопку бульба судна (выпуклость в носу судна сразу под ватерлинией), которым оно воткнулось в берег канала.

Администрации Суэцкого канала сообщила, что спасательные работы могут продлиться не менее двух дней. Она опровергла информацию, что судно в среду удалось сдвинуть с места.

По данным AIS, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов в ожидании открытия прохода, в том числе российские, саудовские, оманские и американские нефтяные танкеры.

По сообщению логистической компании GAS, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник в 07:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключении электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

По Суэцкому каналу ежедневно в обоих направлениях проходит более 50 морских судов. Через него осуществляется 30% всех мировых контейнерных перевозок.

Теги: #суэцкий_канал #египет #роботы #контейнеровоз
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