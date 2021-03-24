ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки снизилось до 7

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует резкое снижение количества случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки, сообщается на сайте международной организации.

«Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, включая 1 взрыв неопределенного происхождения. Оба нарушения произошли в районах к северу от Широкино. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 65 таких нарушений», - сообщается в отчёте международной организации по результатам мониторинга обстановки на Донбассе на протяжении 23 марта.

В тоже время, в Луганской области зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на протяжении суток 23 марта.

Отмечается, что СММ обнаружила зенитный ракетный комплекс, размещенный в нарушение линий отвода в жилом квартале в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 4 танка в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

По обе стороны от линии соприкосновения наблюдатели видели боевые бронированные машины, в том числе в жилых кварталах.

Ранее, 22 марта, беспилотный летательный аппарат миссии малого радиуса действия фиксировал наличие противотанковых мин, которые, по оценке, принадлежат Вооруженным силам Украины: 23 мины возле Водяного, 81 – возле Опытного, 100 – возле Песок. Кроме того, наблюдатели заметили 75 противотанковых мин, по оценке, принадлежащих вооружённым формированиям ОРДО, возле Лозового.

Свобода передвижения СММ продолжала быть ограниченной.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 12 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 591 взрывов, 1 522 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 462 очередей и выстрелов).

Источник: https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/482155