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22:30 24.03.2021

Боррель и Блинкен обсудили в Брюсселе Иран и Афганистан

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Боррель и Блинкен обсудили в Брюсселе Иран и Афганистан

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном на переговорах в Брюсселе проблемы Ирана и Афганистана, по которым стороны готовы сотрудничать.

"Мы обсуждали Иран и, в частности, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это ключевой элемент многосторонней дипломатии, существующий, несмотря на все сложности", - заявил Боррель на совместном с Блинкеном брифинге по окончании переговоров в среду вечером.

"Я считаю, что это соглашение - настоящий шедевр дипломатии", - добавил он.

"Тот факт, что Иран удаляется от своих обязательств по этому соглашению остается, конечно, источником обеспокоенности. Мы полностью поддерживаем работу МАГАТЭ", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

При этом он отметил, что рад тому, "что государственный секретарь вновь заверил, что Соединенные Штаты расположены работать совместно с ЕС над возвращением США в это соглашение с Ираном".

Глава европейской дипломатии также сообщил, что стороны затронули проблему Афганистана.

"Мы хотим усилить наше сотрудничество в укреплении мирного процесса, чтобы быть уверенными в сохранении достижений демократии и чтобы направить страну на путь долгосрочного процветания", - сказал Боррель.

Теги: #сша #госсекретарь #ес #иран
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