На Харьковщине памятный знак "дружбы украинского и русского народов", восстановленный ОПЗЖ, не простоял и суток

На выезде из Харькова представители ОПЗЖ восстановили памятный знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года.

"Сегодня в Харькове был восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Он был установлен в память о Переяславской Раде 1654 года, но был разрушен вандалами. Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - сообщил на своей странице в Facebook в среду глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик.

В подтверждение своих слов он опубликовал фото знака, на котором под скрещенными украинским и российским флагом написано "Камень дружбы украинского и русского народов. 24.03.21".

Однако установленный знак не простоял и суток. Вечером в среду общественная организация Фрайкор в своем телеграм-канале опубликовала видео и фото разбитого знака, назвав это "оперативной реакцией наших ребят".

"Фрайкор против дружбы с РФ", - написано под видео.

Другая общественная организация "Свитанок" поддержала действия "Фрайкора", пообещав обратиться в СБУ по поводу установки знака.

"Доски о дружбе с Россией в Харькове больше нет, но заявление в СБУ все-таки полетит", говорится в телеграм-канале "Свитанка".