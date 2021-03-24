ЕС и США начнут диалог по Китаю - Боррель

Брюссель и Вашингтон достигли договоренностей о старте диалога по Китаю и ряду связанных с ним проблемам и возможностям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы договорились начать диалог между Европейским союзом и США по Китаю в формате форума для обсуждения полного спектра соответствующих проблем и возможностей", - заявил Боррель, выступая в среду с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он добавил, что ЕС и США также договорились продолжать проводить встречи на высоком уровне по "экономическим проблемам, устойчивости, правам человека, безопасности, многостороннего сотрудничества, а также по сферам конструктивного взаимодействия с Китаем, в частности по проблемам изменения климата".