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21:56 24.03.2021

ЕС и США начнут диалог по Китаю - Боррель

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ЕС и США начнут диалог по Китаю - Боррель

Брюссель и Вашингтон достигли договоренностей о старте диалога по Китаю и ряду связанных с ним проблемам и возможностям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы договорились начать диалог между Европейским союзом и США по Китаю в формате форума для обсуждения полного спектра соответствующих проблем и возможностей", - заявил Боррель, выступая в среду с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он добавил, что ЕС и США также договорились продолжать проводить встречи на высоком уровне по "экономическим проблемам, устойчивости, правам человека, безопасности, многостороннего сотрудничества, а также по сферам конструктивного взаимодействия с Китаем, в частности по проблемам изменения климата".

Теги: #диалог #сша #ес #китай
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