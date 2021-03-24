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20:45 24.03.2021

Турция получила 1,4 млн доз препарата Pfizer и Biontech, вакцинация начнется на следующей неделе - Минздрав

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Турция получила 1,4 млн доз препарата Pfizer и Biontech, вакцинация начнется на следующей неделе - Минздрав

В Турцию в среду поступили еще 700 тыс. доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и Biontech, таким образом в стране готовы к использованию 1,4 млн доз данного препарата, сообщает турецкое издание "Сабах" со ссылкой на главу минздрава Фахреттина Коджу.

По словам министра, около 750 тыс. доз препарата разработки Pfizer и Biontech Анкара получила накануне и еще 5,8 тыс. доз на прошлой неделе.

Коджа подчеркнул, что эти дозы вакцины начнут использовать для иммунизации на следующей неделе.

"На данный момент проходят испытания на безопасность, вакцину начнут вводить со следующей недели тем гражданам, чья очередь подошла", - цитирует издание слова Коджи.

"Ее будут предоставлять во всех центрах с подходящими условиями хранения", - добавил он.

По данным турецкого Минздрава, за последние 24 часа в стране диагностировали более 29,7 тыс. случаев COVID-19, скончались 146 инфицированных.

Издание напоминает, что в последние дни в Турции фиксируют рекордные суточные приросты случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост увеличился почти в три раза с первой недели марта, когда власти Турции ослабили значительную часть введенных ранее ограничений. Однако при этом палаты интенсивной терапии редко бывают перегружены. По данным властей здравоохранения, это, вероятно, связано, с успешной вакцинационной кампанией.

Жителям страны ввели уже более 13,8 млн доз вакцины от коронавируса. Более 5,6 млн жителей Турции с января получают уже вторую дозу препарата.

Всего в Турции за время пандемии диагностировали свыше 3 млн заражений коронавирусом, более 30,4 тыс. инфицированных скончались. Между тем, более 2,8 млн заболевших выздоровели.

Теги: #вакцинация #турция
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