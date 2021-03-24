В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

Провизор аптеки военного госпиталя скончался от острого мозгового инсульта в среду утром больнице г.Черновцы, куда был госпитализирован на следующий день после вакцинации против COVID-19, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата у мужчины не было… По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировавшей работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал", - говорится в сообщении.

В то же время, в Минздраве отмечают, что у мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. "По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт", - сообщили в ведомстве.

Для установления точной причины смерти провизора, зафиксированного в 7:10 24 марта, назначено патологоанатомическое исследование.

При этом Минздрав намерен расследовать случаи смерти, произошедшие в течение 30 дней после иммунизации, в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации.

"По состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса. Важно: вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", - подчеркивают в ведомстве.

Также в Минздраве отмечают, что с начала прививочной кампании в Украине привито против COVID-19 137 тыс 26 человек, из них у 590 были зафиксированы неблагоприятные события после иммунизации, и лишь три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей, сейчас все они здоровы.