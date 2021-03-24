Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утверждается Национальная стратегия в сфере прав человека.

Указ №119/2021 обнародован на сайте президента и вступает в силу со дня обнародования.

Согласно тексту документа, Кабинету министров Украины поручается разработать с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления, а также институтов гражданского общества, отечественных ученых и международных экспертов, и утвердить в трехмесячный срок План действий по реализации стратегии на 2021-2023 годы.

"Стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации. Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", - сообщает пресс-служба главы государства.

Предусматривается, что реализация стратегии будет осуществляться в 27 основных направлениях, среди которых предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми, обеспечение права на справедливый суд, обеспечение свободы мирных собраний и объединений, предотвращение и противодействие дискриминации, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействие домашнему насилию, обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств, обеспечение прав ребенка, экологических прав, прав ветеранов войны, прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на оккупированных территориях Украины.

Также реализация стратегии предусматривает восстановление прав лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории, обеспечение прав лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей, преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации, и тому подобное.

Результатом реализации стратегии должно стать внедрение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека, а также согласованность действий органов власти, гражданского общества и бизнеса и создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Кроме того, реализация стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины в сфере прав человека, в частности Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также посодействовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и улучшению позиций страны в международных рейтингах по правам человека.