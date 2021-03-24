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19:22 24.03.2021

Срыв вакцинации является провалом власти, а не оппозиции - Сюмар

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Срыв вакцинации является провалом власти, а не оппозиции - Сюмар

Народный депутат из фракции партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечает, что срыв вакцинации от Covid-19 является провалом власти, а не оппозиции, сообщается на сайте политсилы в среду.

"Я не знаю ни одной страны в мире, где вакцинацию срывает оппозиция. Это либо успех, либо неудача власти. У нас не беда, а катастрофа. Где обещанная в феврале китайская Coronavac? Где задекларированный премьером Pfizer? Где понятные графики и пункты вакцинации?!", - написала Сюмар в Facebook.

Она отметила, что вакцины в мире не продают политикам или бизнесменам - ее продают правительствам государств. "Если правительство не в состоянии достать вакцину - он должен идти в отставку. Если за дипломатию отвечает президент, то время признать, за два года он завалил как вакцинную дипломатию, так и остальную дипломатическую поддержку Украины. Украине нужны правительство и дипломаты, способные отвечать на вызовы", -добавила парламентарий.

По ее словам, Украина находится в настоящее время "в невиданном кризисе" и становится непривлекательной для внешнего мира, "как при Януковиче". При этом власть "свое невежество и неспособность к государственному управлению два года валила на предшественников", отметила Сюмар.

Теги: #вакцинация #оппозиция #критика
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