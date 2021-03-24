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19:16 24.03.2021

Компетентные органы США могут поспособствовать привлечению Ирана к ответственности за сбитый украинский самолет - спецпредставитель Госдепа

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Компетентные органы США могут поспособствовать привлечению Ирана к ответственности за сбитый украинский самолет - спецпредставитель Госдепа

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Ирана Роберт Малли заверил в готовности привлечь необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины в январе 2020 года.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом Малли заявил в среду во время телефонного разговора с заместителем главы украинского внешнеполитического ведомства Евгением Ениным. Спецпредставитель Госдепа также выразил солидарность с семьями и близкими жертв катастрофы.

В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов. Замминистра отметил важность обеспечения беспристрастного судопроизводства как части долга Ирана перед жертвами этой трагедии.

Кроме того, Енин и Малли обсудили пути укрепления стратегического партнерства Украины и США, говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ, которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

17 марта 2021 года Иран опубликовал окончательный технический отчет о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752, который был раскритикован министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, назвавшим его "циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания нашего самолета".

Теги: #сша #украина #иран #авиакатастрофа
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