Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, в районе Водяного противник открыл огонь в сторону позиций подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Возле Авдеевки применялись гранатометы разных типов, под Лебединским – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.