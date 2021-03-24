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18:52 24.03.2021

Кличко считает манипуляцией обращение частных маршрутных перевозчиков с просьбой запретить им работать

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Кличко считает манипуляцией обращение частных маршрутных перевозчиков с просьбой запретить им работать

Городской голова Киева Виталий Кличко считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к властям столицы с просьбой официально запретить работу маршруток.

"Это выглядит так - мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня, например, весь коммунальный транспорт в Киеве - дотационный. Он - не прибыльный. Частные же маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению, работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок - это манипуляция", - цитирует мэра столицы его пресс-служба.

Городской голова подчеркнул, что обращался и продолжит обращаться к киевлянам с просьбой использовать общественный транспорт в период карантина только при крайней нужде.

"Если у вас нет острой необходимости куда-то ехать, - оставайтесь дома! Я обращаюсь ко всем работодателям: по возможности, сделайте так, чтобы сотрудники или ушли в отпуска, или имели возможность работать дистанционно. Сейчас работают исключительно предприятия критической инфраструктуры - те, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что сейчас весь коммунальный общественный транспорт Киева работает на маршрутах, однако в случае ухудшения ситуации не исключена возможность ограничения его работы.

Как сообщалось, Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить об официальном запрете работы маршруток. Глава ассоциации Игорь Моисеенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" уточнил, что работа в условиях карантинных ограничений крайне убыточна. Он также сообщил о намерении поднять стоимость проезда с 8 до 10 грн на 30-40% киевских маршрутов уже в ближайшую субботу и подчеркнул, что даже при этом не будут покрыты затраты даже на топливо.

Теги: #кличко #перевозчики
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