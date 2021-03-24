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18:47 24.03.2021

Минздрав Украины: В парках и скверах можно ходить без масок

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Минздрав Украины: В парках и скверах можно ходить без масок

Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест, где предусмотрено обязательное ношение масок в "красных" зонах.

Согласно сообщению на сайте ведомства, в частности, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м.

Теги: #маски #минздрав
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