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18:38 24.03.2021

В Раде зарегистрирован проект постановления о необходимости созвать СНБО из-за ситуации с COVID-19

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В Раде зарегистрирован проект постановления о необходимости созвать СНБО из-за ситуации с COVID-19

Группа народных депутатов из фракций “Голос” и “Европейская солидарность” предлагают Верховной Раде обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19.

Соответствующий проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, зарегистрирован в Верховной Раде в среду.

Авторы документа предлагают на заседании СНБО определиться с предложениями по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и провести его с участием глав фракций и групп парламента.

Народные депутаты рекомендуют парламенту признать приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения на 2021 год обеспечение равного доступа населения Украины к безопасным и качественным вакцинам, проведение массовой бесплатной вакцинации против COVID-19 в 2021-2022 годах и обеспечение неукоснительного соблюдения порядка и сроков этой вакцинации.

Теги: #снбо #covid_19 #рада #проект
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