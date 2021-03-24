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18:18 24.03.2021

Уруский задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2020 год

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Уруский задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2020 год

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский указал 1 млн 405 тыс. 584 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата Уруского составила 1 млн 398 тыс. 339 грн, гонорары и выплаты от ООО "АКСТ" – 7 тыс. 245 грн. Его супруга задекларировала 283 тыс. 864 грн доходов за прошлый год.

Также он указал в декларации $50 тыс. наличных средств, а также 758 тыс. 135 грн остатка по кредиту на автомобиль.

Уруский владеет земельным участком (22 266 кв. м) в Киевской области и совместно с супругой 50% квартиры (93,3 кв. м) в Киеве. Его супруга владеет тремя земельными участками (1,5 тыс., 2 тыс. 470 и 2 тыс. 266 кв. м) и недостроенным домом (505 кв. м) в Киевской области.

Кроме того, Уруский владеет двумя автомобилями BMW G30 530i 2019 года выпуска и Volkswagen CC 2012 года выпуска, супруга – Peugeot 2008 2014 года выпуска.

Среде прочего, вице-премьер владеет 48% ООО "Авиационно-космические системы и технологии", 25% ООО "Эковей технолоджи", 33% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД", 25% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудс", 3% ООО "НДТЦ РОТОР" и 33% компании Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).

Как сообщалось, Уруский задекларировал 7,2 тыс. грн доходов за 2019 год.

Теги: #уруский #декларация
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