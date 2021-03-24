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18:11 24.03.2021

Экс-премьеру Азарову объявлено о подозрении в госизмене за согласование проекта "харьковских соглашений"

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Экс-премьеру Азарову объявлено о подозрении в госизмене за согласование проекта "харьковских соглашений"

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины) за согласование т.н. "харьковских соглашений", сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в среду.

"Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства - президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о ее ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора не называют имени главы правительства, однако в тот период, с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года, эту должность занимал Николай Азаров, проживающий сейчас в РФ.

В Государственном бюро расследований (ГБР) также подтверждают информацию, что речь идет именно об Азарове.

Кроме того, экс-глава правительства в апреле 2010 года на закрытом заседании Кабинета министров Украины подписал распоряжение об одобрении указанного Соглашения правительством Украины и, в нарушение закона Украины "О международных договорах Украины", внес проект соглашения на рассмотрение президенту Украины, отмечается в сообщении.

Таким образом, подчеркивают в Офисе генпрокурора, экс-премер подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины противоречит Конституции и закону "О международных договорах Украины", совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

"В результате подписания и ратификации т.н. "харьковских соглашений" были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжение Вооруженных сил РФ и оккупации ими полуострова Крым. Своими действиями бывший глава правительства Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины, снижении ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе от поставок российских энергоносителей", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины были навязаны Медведевым Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания. "Достоверно понимая последствия подписания указанного соглашения Украины, бывший премьер-министр Украины выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, и от имени Кабинета министров Украина), способствовал реализации интересов РФ при всех стадий согласования проекта соглашения до его осуществления. Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательные действия бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, который в настоящее время скрывается от органа досудебного расследования в другом государстве.

"В соответствии с законодательством подозрение направлено Николаю Азарову по последнему известному месту его жительства. Напомним, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности", - сообщили в ГБР.

Теги: #харьковские_соглашения #подозрение #азаров
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