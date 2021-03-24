События

17:45 24.03.2021

Пожар в Теребле на Закарпатье ликвидирован, пострадавших и погибших нет

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Пожар в Теребле на Закарпатье ликвидирован, пострадавших и погибших нет

Пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский" в с.Теребля (Тячевский р-н Закарпатской обл.) ликвидирован, сообщается на странице управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области в Facebook.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в Службу спасения 24 марта в 15:06. Возгорание было локализовано в 16:39 на площади 1,2 тыс. кв. м, в 17:09 ликвидировано. "Сейчас проводится разбор конструкций. Пострадавшие и погибшие не обнаружены", - говорится в сообщении.

На месте работали 6 ед. техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

На фотографиях с места событий видно, что горели двухэтажные дома, обшитые вагонкой. По данным СМИ, дома были построены недавно для переселенцев.

Теги: #закарпатье #пожар
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