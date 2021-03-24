В Теребле на Закарпатье горят два многоквартирных дома, пострадавших предварительно нет

Пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский"в с.Теребля Тячевского района Закарпатской области ликвидируют спасатели в среду.

Как сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, информация о пожаре поступила в Службу спасения 24 марта в 15:06. Сейчас на месте работают 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

"Ориентировочная площадь пожара составляет 1200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

На фотографиях с места событий видно, что горят двухэтажные дома, предположительно, деревянные, обшитые вагонкой. По данным СМИ, дома были построены для переселенцев.