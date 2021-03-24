Пожар в ресторане на ул. Саксаганского в Киеве ликвидирован

Пожар на крыше двухэтажного здания на ул. Саксаганского, 38, в Киеве ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 15:57 пожар в двухэтажном здании ресторана "Бездельники" ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - указывается в сообщении в Телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации, в связи с ликвидацией пожара движение на участке между ул. Антоновича и ул. Владимирской перекрыто.

Как сообщалось, сообщение о пожаре поступило в 14:10. Пожар охватывал около 200 кв. м крыши с риском распространения огня на второй этаж. На месте было задействовано 14 ед. основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 чел. личного состава.

В 15:19 возгорание было локализировано.

В здании ранее уже происходил пожар: в марте 2015 года при тушении возгорания, возникшего под крышей, погибли двое спасателей. После этого вареничная "Катюша", располагавшаяся на первом этаже, закрылась, помещение занял бар "Бездельники". На втором этаже базируется Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины.