Лапутина задекларировала 2 млн грн доходов за 2020 год

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина указала 2 млн 33 тыс. 105 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата составила 348 418 грн. Денежное обеспечение в СБУ – 1 184 606 грн, доход от отчуждения движимого имущества – 339 тыс. грн, пенсия – 120 198 грн, банковские проценты – 30 521 грн и социальная помощь – 10 362 грн, а ее муж и дочь за прошлый год задекларировали 1 211 961 грн доходов.

Также она указала в декларации 801 133 грн на банковских счетах и $86 тыс. наличными, а муж – 314 010 грн на банковских счетах.

Лапутина владеет гаражом (36,5 кв. м) и 37,5% квартиры (165,8 кв. м) в Киеве, пользуется земельным участком (700 кв. м) и недостроенным домом (322,5 кв. м) в Козине Киевской области, а муж пользуется квартирой (39,9 кв. м) в Киеве, а также владеет имущественными правами на недостроенную квартиру (30,77 кв. м) в Киеве.

Кроме того, министр владеет автомобилем Hyundai Sonata 2016 года выпуска, которую приобрела в прошлом году, а муж – двумя автомобилями Smart Passion 2001 года выпуска и Volkswagen Transporter 2007 года выпуска.

Как сообщалось, Лапутина задекларировал 568 тыс. грн доходов за 2019 год.