Немчинов задекларировал 1,8 млн грн доходов за 2020 год

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов указал 1 млн 813 тыс. 947 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, 640 738 грн составила заработная плата, 20 203 грн - государственная социальная помощь, 370 595 грн – доход от отчуждения движимого имущества, 780 тыс. грн – доход от отчуждения недвижимого имущества, 2 404 грн – банковские выплаты, 7 грн – доход от отчуждения ценных бумаг, а его супруга задекларировала 25 449 грн доходов.

Кроме того, Немчинов указал в декларации 30 тыс. грн и $50 тыс. наличными, а супруга – $700 и EUR2 тыс. наличными.

У Немчинова есть два земельных участка (2,2 тыс. и 20 тыс. кв. м) во Львовской области, дачный дом (9 кв. м), земучасток ( 619 кв. м) и гараж (28,3 кв. м) и 33% квартиры (62,2 кв. м) во Львове, а также квартира в Киеве, которая приобретена в 2020 году на 1 066 220 грн.

Супруга владеет земучастком (2,200 кв. м) во Львовской области и квартирой (24,6 кв. м) во Львове.

Министр владеет совместно с матерью автомобилем ЗАЗ 968А 1979 года выпуска.

Кроме того, Немчинов имеет 23 акции в ОАО "Львовгаз", 252 акции "Севастопольский рыбоконсервный завод", 116 акций "Ленинградский универмаг", 190 акций ОАО "Ресторан "Витряк", 76 акций ОАО "Львов ресурс", 120 акций ОАО "Газавтосервис".

Как сообщалось, Немчинов задекларировал 2 млн 697 тыс. грн доходов за 2019 год.