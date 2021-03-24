Бельгия вновь вынуждена ужесточить антикоронавирусные меры

Бельгия перед лицом третьей волны пандемии, но власти страны рассчитывают преодолеть ее, сочетая возобновление ряда ограничительных мер с вакцинацией, заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.

"Я вполне осознаю, что это сложные меры, особенно для тех, кто должен снова остановить свою профессиональную деятельность", - признал глава правительства, представляя на пресс-конференции возврат к некоторым ограничениям.

Ранее в среду состоялось экстренное заседание бельгийского комитета по согласованию, в который входят руководители региональных и федеральной властей. Комитет был созван вне плана из-за очевидного ухудшения в стране эпидемиологической статистики.

"Мы смогли в течение 17 недель избегать этой третьей волны. Сегодня мы оказались перед ее лицом, но мы преодолеем ее, как мы это уже делали в прошлом. Ситуация уже не такая же, как в октябре прошлого года: теперь есть вакцинация", - сказал премьер Бельгии.

По его словам, власти рассчитывают до конца мая вакцинировать всех людей старше 65 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Де Кроо объявил, что с понедельника до 19 апреля (конца пасхальных каникул в Бельгии) закрываются для очных занятий все учебные заведения - начальные и средние школы, высшие учебные заведения. Остаются открытыми только дошкольные учреждения. Внешкольные занятия сохраняются, но только в дневное время в период пасхальных каникул и в составе групп не более 10 человек.

Магазины нежизненно важных товаров останутся открытыми для посещения, но только по предварительной записи, как минимум, до 25 апреля. Вновь запрещены, до 25 апреля, контактные услуги немедицинского характера: салоны красоты, массажные кабинеты, парикмахерские, салоны татуировки и пирсинга.

Круг общения людей на открытом воздухе сокращается с 10 до четырех человек. В закрытом помещении можно принимать не более одного человека. По-прежнему запрещены необязательные поездки. Проверки на границах будут значительно усилены в пасхальные дни.

В Бельгии сохраняется комендантский час. Там, где это возможно, дистанционная работа остается обязательной. Власти обещают строгий полицейский контроль на период действия дополнительных ограничений.