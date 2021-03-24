Мэр Днепра Филатов вакцинировался от COVID-19

Мэр г.Днепр Борис Филатов в среду вакцинировался от COVID-19.

"Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков. В то же время, по его словам, огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут.

"Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина "какая-то не такая". Вакцинация "публичных персон с целью популяризации" тоже стала откровенно смахивать на узаконение ВИП-вакцинации для элит и селебрити…Каковы выводы? Вакцинироваться необходимо", - отметил он.

Так, Филатов добавил, что государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации, о важности которой должны говорить медработники.

"И самое главное, нужно срочно вносить изменения в документы Минздрава, которые бы позволили использовать лишние дозы не для "публичных персон", а для людей, записавшихся в очередь. Поверьте, желающих найдётся сколько угодно", - подчеркнул мэр Днепра.