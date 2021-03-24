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15:41 24.03.2021

Министр соцполитики Лазебная задекларировала 661 тыс. грн доходов за 2020 год

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Министр соцполитики Лазебная задекларировала 661 тыс. грн доходов за 2020 год

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная указала 661 тыс. 10 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, весь доход Лазебной за прошлый год составила заработная плата.

Ее супруг задекларировал 988 200 грн доходов, а также 111 грн на банковских счетах и 650 тыс. грн наличными

Министр владеет 56%-ной долей в жилом доме (103,6 кв. м), земельным участком (1 018 кв. м) и 50% квартиры (40,5 кв. м) в Киевской области, квартирой (31,7 кв. м) в России. Ее супруг владеет 33,3% квартиры (69,8 кв. м) и пользуется гаражом (42 кв. м) в Киеве.

Кроме того, супруг владеет автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска.

Как сообщалось, Лазебная задекларировала 481 тыс. грн доходов за 2019 год.

Теги: #декларация #лазебная
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