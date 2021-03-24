На улице Саксаганского в Киеве горит ресторан

В здании ресторана на улице Саксаганского, 38, в Киеве возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в среду.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений и передали о повышенном ранге пожара. По прибытию было установлено, что возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Существует угроза распространения пламени на второй этаж здания", - сообщают спасатели.

Отмечается, что во время тушения пожара из помещения были эвакуированы 10 человек.

Ликвидация пожара продолжается на площади около 200 кв. м., на месте задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - резюмируют в ГСЧС.