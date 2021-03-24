Восприятие Украины в США балансирует на грани позитивного и негативного впечатлений - исследование

Восприятие Украины в США балансирует на грани позитивного и негативного впечатлений, когда увлечение перспективным человеческим потенциалом, стремлением к свободе и европейскому выбору омрачены постоянными упоминаниями об уровне коррупции и разными политическими перипетиями, свидетельствует аналитический отчет "Восприятие Украины за границей", выполненный советом внешней политики "Украинская призма" на заказ Украинского института.

"В общем отношении условно политические нарративы существенно преобладают над культурными, а восприятие Украины формируется или в контексте текущих политических новостей (которые часто связанны с Россией), или же через призму советского прошлого", - говорится в аналитическом отчете, представленном на пресс-конференции в Киеве в среду.

Среди ассоциаций из политической плоскости часто возникают Майдан/Евромайдан, попытка аннексии Крыма, информационная война, коррупция, революция, война с Россией, олигархи, "скандал Трамп-Зеленский". Среди культурно-образных ассоциаций преимущественно вспоминают вышиванку, борщ, Киево-Печерскую Лавру, традиции, современную литературу, архитектуру.

Отмечается, что респонденты подчеркивали незначительную общую осведомленность с украинской культурой среди американцев в США и размытость образов. Осведомленность с культурной дипломатией Украины в целом является также достаточно низкой.

Результаты аналитического отчета о восприятии Украины в Турции свидетельствуют об ограниченности (иногда на грани с отсутствием) знаний об истории, культуре, искусстве Украины, основные знания касаются политических событий на современном этапе.

"Традиционное восприятие Украины, как части более широкого постсоветского пространства (которое постепенно меняется) и четкая привязка к России (в разных контекстах - от общего с Россией культурного наследия и профессиональной художественной и научной школы до полного противопоставления двух политических культур и борьбы за независимость от Москвы)", - указывается в отчете.

Также обращается внимание на недостаточное присутствие украинской тематики в турецких СМИ, публичном пространстве, экспертных и академических кругах на фоне мощной пропагандисткой работы со стороны России. Кроме того, в отчете говорится о позитивном отношении граждан Турции к Украине и украинцам и об открытости всех респондентов к новым знаниям и опытам, связанным с Украиной, заинтересованности в развитии сотрудничества, готовности к дальнейшему взаимопониманию.

Выводы аналитического отчета, касающиеся Японии, говорят о том, что в Японии наблюдается общая низкая проинформированность об Украине, о чем говорил почти каждый респондент.

"Из-за ограниченной информации об Украине и низкого уровня осведомленности с украинской культурой и историей восприятия Украины в Японии достаточного часто формируются через российский контекст", - подчеркивается в отчете.

В частности, России приписывают некоторые атрибуты украинской культуры, например, респонденты, часто подчеркивали, что в Японии борщ нередко считается российским.

Кроме того, события 2014 года в Крыму и на Донбассе, а также война с Россией, которая продолжается на востоке Украины, определенным образом повлияли на восприятие Украины как нестабильного государства с проблемным состоянием безопасности. Одной из краеугольных тем в восприятии Украины является тема Чернобыля в связи с пониманием масштабов трагедии и ее "близостью" с аварией на АЭС Фукусима-1 в 2011 году.

В то же время негативные ассоциации вокруг войны и Чернобыля уравновешены позитивным отношением японцев к украинцам как к приветливым людям с легким светлым характером.