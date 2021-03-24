Кабмин разрешил организовывать кейтеринг в учебных заведениях

Кабинет министров Украины утвердил нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления и отдыха, которыми, в частности, разрешается организация кейтеринга.

Соответствующее постановление правительство приняло с однодневной доработкой на заседании в среду.

Согласно тексту документа, основатели и руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха могут выбрать самую эффективную модель организации питания – кейтеринг, который должен соответствовать всем требованиям к безопасности пищевых продуктов или собственными силами заведения.

Помимо этого, предусмотрена структура питания, базирующаяся на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения относительно принципов здорового питания с учетом физиологических потребностей детей. Также установлены ограничения по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.

Установлен перечень продуктов, которые запрещено использовать, в том числе снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, кофе, сладкие газированные напитки.

Также указан перечень продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе учеников: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

При этом, если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о некоторых диетических потребностях, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для этого ребенка.