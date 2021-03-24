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14:39 24.03.2021

Маленький ребенок погиб в результате пожара в Лозовой – ГСЧС

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Маленький ребенок погиб в результате пожара в Лозовой – ГСЧС

В Лозовой Харьковской области в девятиэтажном жилом доме по улице Володарского, 29, произошел пожар, в результате которого погиб ребенок (2018 г.р).

Как сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 11:45.

"На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате квартиры на втором этаже жилой многоэтажки горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв.м. Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело ребенка, мальчика 2018 г.р.", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что двух жительниц дома пожарным удалось спасти.

В 12:10 пожар был локализован, а в 12:35 - полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Теги: #пожар #харьковская_область
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