Главы МИД стран НАТО обсудили "Северный поток 2", единой позиции нет - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока 2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эту тему поднимали в течение последних двух дней" - сказал он на пресс-конференции в среду.

"В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - добавил Столетенберг.

По его словам, Североатлантический альянс, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.