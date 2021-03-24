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14:09 24.03.2021

Главы МИД стран НАТО обсудили "Северный поток 2", единой позиции нет - Столтенберг

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Главы МИД стран НАТО обсудили "Северный поток 2", единой позиции нет - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока 2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эту тему поднимали в течение последних двух дней" - сказал он на пресс-конференции в среду.

"В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - добавил Столетенберг.

По его словам, Североатлантический альянс, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.

Теги: #северный_поток_2 #столтенберг
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