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14:04 24.03.2021

Меркель попросила у граждан прощения за намерение устроить "локдаун" на Пасху, это решение отменено

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Меркель попросила у граждан прощения за намерение устроить "локдаун" на Пасху, это решение отменено

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила у граждан прощения за решение устроить жесткий "локдаун" на Пасху в этом году, решение было неверным.

"Это было ошибкой, за это я прошу прощения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По итогам ночного совещания 23 марта Меркель и главы федеральных земель решили продлить "локдаун" в Германии до 18 апреля и частично объявить пасхальные праздники 1 апреля и 3 апреля "днями тишины", теперь это решение отменено.

Католики и протестанты в этом году отмечают Пасху 4 апреля.

 

Теги: #пасха #германия
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